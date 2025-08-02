مصر بين لطفي لبيب والإخوان والسلفيين!

بينما كان الإخوان في السجون وخارجها يسخرون من حرب الاستنزاف، ويندهشون من الصمود المصري الرهيب الذي أدهش الدنيا، كان لطفي لبيب ينهي دراسته بإحدى قلاع ثورة يوليو الثقافية والفنية، أكاديمية الفنون.



وبينما جدل وأزمات شكري مصطفى ورجاله من جماعة التكفير والهجرة (الابن الشرعي لتنظيم الجماعة) لا تتوقف داخل السجن، كان لطفي لبيب يسلم نفسه للجيش العظيم عقب التخرج ليدافع عن وطنه.



وبينما يعيد الإخوان تنظيم صفوفهم عقب الإفراج عنهم أوائل السبعينيات، ويبحثون عن كل إخوانجي في كل أركان البلاد، كان لطفي لبيب يذوق حلاوة التدريبات الشاقة في كل أركان معسكرات تدريب القوات المسلحة المصرية!



وبينما يجتمعون في بيت زينب الغزالي، حيث سالم رحال وأسرته، وكارم الأناضولي، وطلال الأنصاري، ويحصلون على بركة يمين الولاء لحسن الهضيبي، كان لطفي لبيب يعبر مع شباب مصر وأبطالها العبور التجريبي في معابر مائية تحاكي قناة السويس في الفيوم والخطّاطبة وغيرهما.



وبينما يخطط الإخوان لحادث انقلاب الفنية العسكرية ويعدّون عدته، كان هو يشد شدته وكامل معداته الحربية ليعبر مع كتيبته، وباقي كتائب ووحدات الجيش العظيم، إلى خط بارليف، يحيلونه رمادًا، حريقًا بعد حريق!



وبينما هم يقتلون حرس الكلية الفنية العسكرية ويخرجون إلى الشارع لاختطاف السلطة في البلاد، كان لبيب يحوّل نصرًا شارك فيه إلى درسٍ للأجيال وفخرٍ له ولأسرته، ويوشك على الانتهاء من كتابه الكتيبة 26!



وبينما هم يخدعون الناس بعدائهم للأمريكان والصهاينة في تمثيلية مكشوفة، كان هو يصدق في تمثيله، ليكشف -هزلًا وجِدًّا- أطماع العدو في التوسع على حساب جيرانه في "السفارة في العمارة"!

وفي الأخير، يزايد هؤلاء على هذا، ويرفضون الترحم عليه، خلقوا الرعب والفزع ويعيشون في أمانٍ شارك في صنعه وطمأنينة شارك في تحقيقها!



أيُّ زمنٍ مقلوب هذا، وهو أقرب إلى الله منهم؟! أقرب إلى الناس منهم؟! أقرب إلى الوطن منهم؟!

أيُّ شرعٍ يلوون عنقه، هؤلاء السلفيون (شركاء الإخوان)، وتفسيرهم له فاسد؟! وأيُّ آياتٍ لا يفهمونها، نزلت في المشركين، بينما لطفي وإخوته من أهل الكتاب، ممن مدحهم كتاب الله العزيز الحكيم؟!



أيُّ جهلٍ هذا؟! أيُّ تطرّفٍ هذا؟! إجرام هؤلاء وتجاوزهم بحق الله هو الشرك بعينه. أن تعيّن نفسك شريكًا لله، تحكم معه في ملكه، بالرحمة على هذا، وباللعنة على ذاك!

رحم الله لطفي لبيب، وأسكنه فسيح جناته، ابن مصر البار، وقد حمل لواءها جنديًا بطلًا، ثم حمل هموم شعبها فنانًا مثقفًا.

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