القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد أتليتك بلباو

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيك بيلباو الودية، اليوم الإثنين، يبحث عنها عشاق فريق ليفربول الإنجليزي والنجم المصري محمد صلاح، عن القنوات الناقلة لمباراة الريدز أمام أتليتك بلباو الاسباني، وذلك من أجل متابعة المباراة، والتي ستجمع بينهما في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

من المقرر أن يلتقي ليفربول مع أتلتيك بيلباو في مواجهتين وديتين، على ملعب أنفيلد، ضمن البرنامج التحضيري لكلا الفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد ليفربول لخوض موسم مهم سواء في بطولة درع المجمتع أو الدوري الإنجليزي، أو دوري أبطال أوروبا، أو كأس الرابطة أو كأس الاتحاد.

بينما يستعد فريق أتلتيك بيلباو إلى بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكذلك كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

مباراة ليفربول وأتلتيك بيلباو اليوم

ليفربول يدخل مباراة اليوم وعينه على تحقيق الفوز وتقديم أداء مميزأمام أحد أبرز الفرق الإسبانية.

كما يتطلع ليفربول إلى تجهيز كافة عناصر الفريق، بالشكل الأمثل، قبل خوض غمار منافسات الموسم الكروي الجديد.

وشهدت قائمة ليفربول لودية أتلتيك بلباو، غياب محمد صلاح عن التواجد بينما ظهر داروين نونيز أساسيًا في تشكيل "الريدز" للمواجهة الودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيك بيلباو مباشر اليوم

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وأتلتيك بيلباو عبر قناة الشارقة الرياضية، من خلال بث مباشر على الهواء مباشرة، إلى جانب قناة النادي الرسمية.

تشكيل ليفربول أمام أتلتيك بيلباو

وجاء تشكيل ليفربول أمام أتلتيك بيلباو كالتالي:

حراسة المرمى: وودمان.

خط الدفاع: جونز، لوكا ستيفنسون، تسيميكاس، روبيرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، إليوت، نيوني.

خط الهجوم: نونيز، دوك، نجوموها.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كلًا من: بيتشي، كوني دوهيرتي، كوماس، بيلينج، دانس، لاكي، لافي.

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