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رياضة

موعد مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو الودية والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

يخوض فريق ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت، مباراتين وديتين مساء اليوم الإثنين أمام  أتلتيك بلباو على ملعب "الأنفيلد" في موعدين مختلفين.

 

موعد مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو الودية 


تقام المباراة الودية الأولى بين مباراة ليفربول ضد أتلتيك بلباو في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على أن تنطلق الثانية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيك بلباو الودية 


وتذاع مباراة ليفربول أمام أتلتيك بلباو عبر LFCTV، كما تذاع مباراة ليفربول وأتلتيك بيلباو الودية على قناة الشارقة الرياضية HD.

كان ليفربول فاز على بريستون بثلاثة أهداف مقابل هدف وديًا، قبل أن ينتصر بخماسية نظيفة ضد ستوك سيتي خلف الأبواب المغلقة، ثم خسر من ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين، وانتصر ليفربول على فريق يوكوهاما الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوم الأربعاء الماضي.

ويبدأ ليفربول الموسم الجديد بمباراة كأس الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس يوم الأحد المقبل على ملعب "ويمبلي"، قبل مباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ضد بورنموث يوم 15 أغسطس.

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