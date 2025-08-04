ترامب يحرم الولايات الأمريكية المقاطعة للشركات الإسرائيلية من تمويل مواجهة الكوارث الطبيعية

أخطرت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الولايات والمدن الأمريكية بحرمانها من تلقى التمويلات اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية فى حال قررت تلك الولايات والمدن مقاطعة الشركة الإسرائيلية.

قطع التمويل على الولايات الأمريكية المقاطعة لشركات إسرائيلية

ووفق الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ الأمريكية في بيان نقلا عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية، إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية.

وبموجب شروط الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ الأمريكية، للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة.

وجاء في 11 إشعارا من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ الأمريكية، بشأن المنح أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى.

إجراء ترامب يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها

وكانت الوكالة أوضحت فى يوليو الماضى، إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية.

ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على الاحتلال لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

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