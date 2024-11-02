السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

قاض يأمر مقاطعة بولاية بنسلفانيا بإصدار بطاقات اقتراع لناخبين لم يتسلموها

الانتخابات الأمريكية،فيتو
الانتخابات الأمريكية،فيتو

الانتخابات الأمريكية 2024، أمر قاضٍ في ولاية بنسلفانيا، أمس الجمعة، مجلس انتخابات مقاطعة إيري بإصدار بطاقات اقتراع لما يصل إلى 17 ألف ناخب لم يتلقوا بطاقات الاقتراع المطلوبة عبر البريد قبل انتخابات الخامس من نوفمبر.

ورفع الحزب الديمقراطي في الولاية دعوى قضائية يوم الأربعاء ضد مجلس انتخابات المقاطعة، اعتراضا على تقاعسه عن إرسال ما بين 10 آلاف و20 ألف بطاقة من بطاقات الاقتراع المطلوبة بالبريد.

وفي الدعوى القضائية، قال الحزب إن التقاعس أدى إلى "تأخيرات وصعوبات كبيرة في الإدلاء بالأصوات" وربما انتهك حق التصويت للعديد من الناخبين.

وتعد ولاية بنسلفانيا واحدة من الولايات السبع المتأرجحة التي من المرجح أن تحدد هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية.

ولدى الولاية 19 صوتا في المجمع الانتخابي، لذا فهي تعد الجائزة الأكبر بين الولايات المتأرجحة، ويرى كل من الديمقراطيين والجمهوريين أن الفوز فيها ضروري.

ويُنظر إلى مقاطعة إيري على نطاق واسع على أنها واحدة من أكثر المقاطعات التي ستشهد تنافسا شديدا في الولاية.

وأمر القاضي ديفيد ريدج من محكمة مقاطعة إيري للدعاوى العامة، مجلس الانتخابات بتمديد التصويت المبكر حتى الرابع من نوفمبر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تساوي الكفة بين المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس في ولاية بنسلفانيا قبل الانتخابات يوم الثلاثاء.

وأدلى أكثر من 1.6 مليون ناخب بأصواتهم بالفعل في ولاية بنسلفانيا، وفقا لتقرير صادر عن الولاية. كما أدلى أكثر من 25,000 ناخب بأصواتهم في مقاطعة إيري، التي تضم 177,000 ناخب مسجل.

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