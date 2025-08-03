معامل التنسيق الإلكتروني بجنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا،عن جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا لاستقبال طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة وفق الجداول الزمنية المعلنة رسميًا من وزارة التعليم العالي.

وأضاف رئيس الجامعة أن موقع التنسيق متاح لطلاب المرحلة الثانية اعتبارا من الأربعاء 6 أغسطس حتى الأحد 10 أغسطس وفقا للحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالي النظام الحديث الشعبة العلمية (علوم): 220 درجة فأكثر بنسبة 68.75%، الشعبة الأدبية 205 درجة فأكثر بنسبة 64.06%.

والنظام القديم الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29% فأكثر،، الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر، بنسبة 58.53% فأكثر.

وأشار المهندس على فكرى مدير الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة بأنه تم تخصيص معمل التطوير (1) ومعمل التطوير (2) بالطابق السفلي بمجمع المكتبات لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني، وذلك تحت إشراف المتخصصين من الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي لتوفير الدعم الفني المباشر داخل المعامل لتوضيح آلية التسجيل الإلكتروني وتجنب الأخطاء، بالإضافة إلى تقديم شرح مفصل لكيفية ترتيب الرغبات وذلك لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في إدخال الرغبات بطريقة صحيحة ودقيقة، وتقديم الإرشادات الفنية المتعلقة بمراحل التنسيق، مع الالتزام الكامل بتوفير بيئة مريحة وآمنة للطلاب.

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