المتحدث الرسمي للتعليم العالي يوجه رسالة طمأنة لطلاب المرحلة الثانية في التنسيق (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025.. وجه الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي، والمتحدث الرسمي لـوزارة التعليم العالي، رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.

وطالب عبد الغفار طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، في تصريحات خاصة لـ فيتو، بضرورة مراجعة الصحف وموقع الوزارة وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتعرفوا بشكل دقيق على الكليات المتاحة لهم في هذه المرحلة.

وأكد عبد الغفار، أن هناك عددا كبيرا جدا من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لجميع الشعب سواء علمي علوم أو رياضة أو أدبي، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من التنسيق ستبدأ بعد غدٍ الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، وتنتهي يوم الأحد الموافق 10 أغسطس.

المتحدث الرسمي للتعليم العالي يوجه نصائح لطلاب المرحلة الثانية في التنسيق

ونصح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، من النظامين القديم والحديث بالثانوية العامة، بضرورة اختيار التخصص العلمي المناسب لهم، والمطلوب في سوق العمل.

وأوضح عبد الغفار أن المفاهيم التقليدية التي تقول بأن المجموع الأكبر هو الأفضل وهو ما يؤدي بالطالب لكليات القمة، لم تعد صحيحة هذه الأيام، لكن الكلية التي يجب أن يطمح إليها أي طالب، هي تلك الكلية التي تساعده على الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج.

وأشار، إلى أن الطالب يجب أن تكون نظرته واسعة لسوق العمل، ولا يعتمد فقط على سوق العمل المحلي، وإنما هناك سوق العمل الإقليمي وسوق العمل الدولي أيضا، وجميعهم يطلبون خريجين بمواصفات وتخصصات معينة.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية 2025

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن هناك عدد كبير من الكليات المتاحة للطلاب في المرحلة الثانية من التنسيق للطلاب في الشعبتين العلمية والادبية جاءت كالتالي:

أولا: الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

التربية ابتدائي

تربية طفولة

آداب

حقوق

تربية نوعية

خدمة اجتماعية

دار علوم

اقتصاد منزلي

سياحة وفنادق

علوم الرياضة

التربية طفولة مبكرة.

ثانيا: الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية

الطب البيطري

التمريض

العلوم

الزراعة

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

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