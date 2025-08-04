محارب الصحراء يثير الجدل بين جمهور الكرة، حقيقة انضمام آدم وناس للزمالك

تصدر اسم اللاعب الجزائري آدم وناس، المعروف باسم محارب الصحراء، تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار اقتراب تعاقد نادي الزمالك معه في صفقة انتقال حر، حيث تردد قرب الاتفاق بين وناس ونادي الزمالك.

الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب الجزائر آدم وناس

أثار تردد اسم اللاعب آدم وناس وإمكانية انتقاله لـنادي الزمالك جدلًا واسعًا بين جمهور الكرة المصرية، حيث تساءل البعض عن إمكانية أن يكون آدم وناس هو الجناح الأيمن لنادي الزمالك، بينما أشار آخرون لتصريحات وكيل أعمال محارب الصحراء، الذي نفى عملية انتقال وناس للزمالك، مشيرًا إلى عروض الأندية التي تحدثت مع آدم وناس غير نادي الزمالك.

محارب الصحراء اللاعب آدم وناس، فيتو



قال المحلل الكروي محمد جمال: "الزمالك يقترب من التعاقد مع الجناح الأيمن الجزائري أدم وناس في صفقة انتقال حر".



وعلق البلوجر كارم كيمو قائلًا: "هل يكون آدم وناس هو الجناح؟ محدش عارف هو مين وده اللي عاجبني اوي في القصة، بس بمجرد خروج الجفالي وإعلان انتقاله لفاركو هتلاقوا كل التسريبات ظهرت وبان مين هو.. أنا عن نفسي مش عاوز وناس ده، كنت في الأول ميال ليه، لكن مستواه في آخر سنتين تعبان وبيقعد احتياطي كتير".

وكيل آدم وناس يكشف حقيقة توقيع اللاعب للزمالك

أما البلوجر وليد صلاح فقال: "الوكيل بتاع (آدم وناس) بيقول اللاعب مش عاوز ييجي الدوري المصري وهو عنده ٢٨ سنة، عاوز يلعب في دوري أفضل من كدة! ده كان بيلعب في الدوري القطري، وحاليًا هو لاعب ميت، لو جه الزمالك كان ممكن يرجع للواجهة من جديد، أنا بصراحة عاوز (يان ماتيوس) هو اللي ييجي الزمالك".

حقيقة انضمام آدم وناس لنادي الزمالك، فيتو



وقال البلوجر طاهر السيد: "وكيل آدم وناس بييقول عن اهتمام الزمالك بضم آدم وناس: الأمر غير صحيح.. نحن بالفعل في محادثات مع عدد من الأندية، الدوري المصري ليس وجهة يرغب اللاعب في الانتقال إليها في الوقت الحالي"



أما البلوجر علي عبد اللطيف، فعلق قائلًا: "مصادر مقربة من آدم وناس تقول: لا مفاوضات مع الزمالك.. شائعات ارتباط محارب الصحراء بالدوري المصري غير صحيحة"



وقال البلوجر عمرو صابر: "يقال إن الصفقة الأجنبية بتاعت الزمالك هى الجزائري آدم وناس".

صفقة قوية وهتفرح جمهور الزمالك

أما البلوجر وليد صلاح فعلق قائلًا: "عاوزين نعرف مين الجناح اللي هيتعاقد معاه الزمالك وبيقولوا عليه صفقة قوية وهتفرح الجمهور (آدم وناس) ولا (يان ماتيوس) ولا حد تاني خالص".



وتساءل البلوجر طلعت فاروق: "طب ازاي آدم وناس! مش معقول والسد القطري ناوي يسيبه كدة ببلاش لاعب مهاري جدًا ومر بالعديد من الأندية الأوروبية والدوريات الكبرى في فرنسا وإيطاليا".

آدم وناس لاعب السد القطري، فيتو



أما البلوجر كيرولس لبيب فقال: "نفسي في جناح لاتيني ياخد الملعب رايح جي ويدينا أوفرات لاتينية بالمقاس كدة للمهاجم ويقطم لجوة ويشوط باستارزه اللاتيني في المرمى يقطع الشبكة.. آدم وناس".



ورفض البلوجر مهند شاكر ضم آدم وناس قائلًا: "بلاش يا اخوانا فزع الصفقة panic deal.. تلبسنا عقد لعيب منتهي، وكيل آدم وناس بقاله شهور بيدلل عليه وبيربطه بأندية علشان حد يخش يلبسه، مفيش لعيب دخل التيه بتاع زيادة الوزن والقعاد في البيت ده ورجع منه هنعرف"، نجيب حد رجله في الملعب وقادر يشيلنا تمام، احنا الفرقة مش شايلة نفسها علشان تشيل حد".

اللاعب أدم وناس محارب الصحراء

يذكر أن آدم وناس، 29 عامًا مواليد 11 نوفمبر 1996، هو لاعب كرة قدم جزائري يلعب لنادي السد القطري والمنتخب الجزائري، في مركز لاعب الوسط المهاجم أو الجناح، وفاز مع المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا في مصر عام 2019.



بدأ آدم وناس مشواره الكروي مع فريق "تور" الفرنسي، قبل أنضمامه لنادي بوردو موسم 2013-2014، ولعب مع فريق تحت 19 سنة، ثم استدعي للعب في الفريق الأول، لأول مرة في أكتوبر 2015، ضد نادي لوريان، ولعب مع نادي بوردو 30 مباراة هذا الموسم 19 كأساسي و11 كبديل ويملك 6 أهداف في رصيده.



وفي عام 2017 أعلن نادي نابولي الإيطالي عن ضم اللاعب الجزائري في صفقة قدرت بمبلغ 10 ملايين يورو.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.