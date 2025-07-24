أرقام كارثية لـ آدم وناس قبل انتقاله للزمالك

ارتبط اسم الجزائري آدم وناس لاعب السد القطري ونابولي السابق، بالانتقال لنادي الزمالك بعد انتشار أنباء عن تفكير إدارة الأبيض في التعاقد مع اللاعب.

وأكدت تقارير أن بعد فشل صفقة تيدي أوكو، يتحرك الزمالك لضم الدولي الجزائري آدم وناس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لمعلومات موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي المتخصص في سوق الانتقالات، فإن ناديًا خليجيًا، وخيتافي في إسبانيا، وبولونيا وتورينو في إيطاليا، بالإضافة إلى لوريان في الدوري الفرنسي، مهتمون جميعًا بالتعاقد مع الجناح الجزائري، آدم وناس.

لم يلعب آدم وناس الذي أصبح لاعب حر، كثيرا مع السد القطري خلال الموسم الكروي الماضي حيث اكتفى بالمشاركة في 5 مباريات مع الفريق كانت جميعها في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بإجمالي 164 دقيقة.

وانضم الجناح صاحب الـ18 عامًا لصفوف السد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء العقد الذي كان يربطه بنادي ليل الفرنسي.





هدف وحيد مع السد

وسجل آدم وناس هدفًا وحيدًا خلال مغامرته القطرية، تحديدًا خلال المواجهة أمام النصر السعودي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعتبر الموسم الحالي الأسوأ في مسيرة وناس الكروية وهو ما يفسر تواصل غيابه عن منتخب الجزائر.

انخفاض قيمته السوقية



وبلغت قيمة وناس السوقية 3 ملايين يورو فقط في آخر تحديث لـ "ترانسفير ماركت".

تجدر الإشارة إلى أن قيمة وناس السوقية كانت تقدر بـ10 ملايين يورو عام 2019 في فترة لعبه مع نادي نابولي.

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