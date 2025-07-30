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رياضة

الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة الجناح الأجنبي الجديد

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أفاد مصدر داخل نادي الزمالك بأن الإدارة أنهت الاتفاق مع جناح أجنبي جديد، لكن الصفقة متوقفة مؤقتًا لحين تسويق أحمد الجفالي صانع ألعاب الفريق.

ويأتي هذا القرار بهدف إخلاء مكان في القائمة لقيد المحترف الجديد قبل غلق باب القيد.

تفاصيل مران الزمالك 

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في بداية المران الذي أقيم مساء  الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية متنوعة باستخدام أدوات الجيمانيزيوم المخصصة التي تم اصطحابها إلى ملعب المران تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

وتم التركيز خلال الفقرة على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة بعد عودة الفريق من الراحة عقب انتهاء المعسكر الأخير.
وكان الزمالك حصل على راحة سلبية يوم الأحد الماضي بعد انتهاء المعسكر المغلق الذي أقيم بالعاصمة الإدارية.

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