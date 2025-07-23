رسميا، السد القطري يعلن تعاقده مع فيرمينو

أعلن نادي السد القطري رسميا، تعاقده مع الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو (33 عاما)، قادما من أهلي جدة السعودي، بعدما قاده للفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي.

مسيرة روبرتو فيرمينو

وبدأ فيرمينو، مسيرته مع فيجويرنسي في عام 2009، وأمضى 4 مواسم ونصف في نادي هوفنهايم، وحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني، بعدما سجل 16 هدفًا في 33 مباراة في موسم 2013-2014.

وفي يوليو 2015، وقع مع ليفربول، وفي موسم 2018-2019، فاز فيرمينو بدوري أبطال أوروبا، وفي الموسم التالي فاز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بعد تسجيله هدف الفوز في النهائي، ولقب بالدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.

كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع ليفربول في موسم 2021-2022.

وفي عام 2023، قرر فيرمينو عدم تمديد عقده في ليفربول، وغادر في النهاية في صفقة انتقال مجانية إلى نادي الأهلي السعودي، بعد 8 سنوات في إنجلترا.

وخاض فيرمينو مباراته الدولية الأولى مع منتخب البرازيل في نوفمبر 2014، ومثل بلاده في بطولات كوبا أمريكا أعوام 2015 و2019 و2021، حيث فاز بنسخة 2019، كما مثّل بلاده في كأس العالم لكرة القدم 2018.

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