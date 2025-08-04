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حوادث

تأجيل محاكمة 42 إخوانيا بتهمة تمويل أنشطة التنظيم الإرهابي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت  محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 42 شخصا من كوادر جماعة الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل.

وجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية التي حملت رقم  1160 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر  جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

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محكمة جنايات القاهرة نشر أخبار كاذبة جماعة الإخوان الانضمام لجماعة إرهابية النيابة العامة

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