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حوادث

4 أغسطس، أولى جلسات محاكمة 42 إخوانيا بتهمة تمويل أنشطة التنظيم الإرهابي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت  محكمة جنايات القاهرة، 4 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 42 شخصا من كوادر جماعة الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها. 

وجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية التي حملت رقم  1160 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر  جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

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محكمة جنايات القاهرة جماعة الإخوان نشر أخبار كاذبة جماعة إرهابية النيابة العامة

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