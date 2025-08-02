السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة.

والمتهمون هم كل من: سمير محيي الدين محمد السيد، عبد الرحيم إبراهيم محمد حسانين، عماد الدين بدر عبد الموجود حسن، مجدي بركات حسانين بركات، محمد أحمد عبد العليم حجران، أحمد سامي جابر أحمد، علي عبد العاطي أحمد محمد، سعيد محمود سالم بحيري.

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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نيابة أمن الدولة أخبار كاذبة نشر أخبار كاذبة

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