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رياضة

كرة اليد، تعرف على مباريات منتخب الناشئين في بطولة العالم

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، بقيادة طارق محروس المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر لها خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس الجاري بالقاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

6 أغسطس: مصر × كوريا الجنوبية - 7:30 مساء

7 أغسطس: مصر × البحرين - 7:30 مساء

9 أغسطس: مصر × اليابان - 7:30 مساء

ومن المقرر أن تضم قائمة المنتخب الوطني 18 لاعبا، على أن يتم تسجيل 16 لاعبًا في كل مباراة، من مباريات منتخب مصر في بطولة العالم.

4 حكام مصريين في بطولة العالم

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد قائمة الحكام المقرر مشاركتهم في منافسات بطولة العالم للناشئين، خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس المقبل بالقاهرة.

وشهد قرار الاتحاد الدولي اختيار 44 حكما من بينهم 4 مصريين، وهم:

الطاقم الأول: هايدي السعيد - ياسمينا السعيد.

الطاقم الثاني: محمود البلتاجي - حمدي ناصر.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد

وتشهد بطولة العالم مشاركة 32 منتخبا، تم تقسيمها على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وجاءت مجموعات بطولة العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – المغرب – سويسرا - كوسوفو.

المجموعة الثالثة:  صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين - المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

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