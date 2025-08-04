الإثنين 04 أغسطس 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو بلطجة بالغربية.. وضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية (صور)

المتهمون، فيتو
المتهمون، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن استغاثة من عدد من المواطنين بشأن ممارسة بعض الأشخاص للبلطجة، حيث ظهر خلال المقطع أحدهم يحمل بندقية خرطوش بدائرة محافظة الغربية.

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بالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 يوليو 2025، ورد بلاغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية، بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك" مقيم بمحافظة الدقهلية، داخل مركبته بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو بلطجة بالغربية.. وضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية

أسفرت التحريات وجهود فرق البحث عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 4 عناصر جنائية ممن ظهروا بمقطع الفيديو، وعُثر بحوزتهم على بندقية خرطوش، 2 طبنجة، والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على خلفية خلافات مالية بين أحدهم وبين شخص عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية، حيث تتبعوا هذا الأخير أثناء استقلاله "توك توك" برفقة المجني عليه، وأطلقوا أعيرة نارية تجاه المركبة، ما أسفر عن مقتل السائق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة عملها.

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