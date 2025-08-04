رئيس البورصة يشارك في النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج 2025

شارك أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، في فعاليات الجلسة الحوارية الرابعة من النسخة السادسة لمؤتمر "المصريين في الخارج"، المنعقد تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، وذلك بالقاهرة خلال الفترة من 3 إلى 4 أغسطس 2025.

وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نُظمت تحت عنوان "فرص الاستثمار للمصريين بالخارج"، استعرض رئيس البورصة الدور المحوري الذي تلعبه سوق الأوراق المالية المصرية في دعم الاقتصاد الوطني، وأكد على أهمية البورصة كأداة فعالة لتجميع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات بناءة منتجة، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية وتحقيق النمو المستدام.

كما سلط الضوء على أبرز المزايا التي تتيحها البورصة للمستثمرين، وخاصة المصريين المقيمين بالخارج، مشيرًا إلى الحوافز والتسهيلات التي تم تقديمها مؤخرًا، مثل إمكانية تسجيل المستثمرين باستخدام جواز السفر الساري، وإتاحة حلول رقمنة شاملة في فتح الحسابات وتنفيذ التداولات من خلال تطبيقات تكنولوجيا مالية متقدمة. وأضاف: أن هذه التسهيلات تأتي في إطار استراتيجية موسعة لتشجيع مشاركة المصريين بالخارج في الأسواق المالية، وتعزيز مساهمتهم في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

وأوضح الشيخ جهود البورصة المصرية في تنويع المؤشرات والأدوات المالية وتلبية طلبات فئات متنوعة من المستثمرين، حيث أطلقت البورصة المصرية مؤشر EGX33 Shariah الذي يضم الشركات الأكثر توافقًا مع أحكام الشريعة من بين أسهم الشركات الأكثر سيولة، ضمن منهجية رقابية شرعية معتمدة، ليشكل أداة جديدة للمستثمرين الباحثين عن استثمارات متوافقة مع المبادئ الشرعية. كما أطلقت مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات السعرية من بين أسهم الشركات الأكثر سيولة، والذي يستهدف المستثمرين الراغبين في الاستثمار المستقر، ويوفر إمكانية تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر.

وتطرق الشيخ إلى جهود البورصة المصرية في تعزيز الشفافية والحوكمة، مشددًا على التزام السوق بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الكفاءة المعلوماتية للسوق وحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن تطوير البنية التكنولوجية، ومن المنتظر خلال شهر أغسطس الجاري إطلاق تطبيق "EGX Gate"، الذي يمثل خطوة نوعية نحو تمكين المستثمرين من متابعة تطورات السوق بكفاءة وسهولة، وتعزيز تواصلهم المباشر مع البورصة من خلال منصة رقمية موحدة.

كما أشار إلى مؤشرات الأداء الإيجابية لسوق الأوراق المالية المصري، والذي يعد ثاني أكبر بورصة عربية من حيث عدد الشركات المقيدة لها أوراق وأدوات مالية، وما تتمتع به من تنوع قطاعي وقدرة على جذب المستثمرين الجدد، بما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في السوق المصري وفرصه الواعدة.

وقال الشيخ: حققت البورصة المصرية أداء تاريخيا خلال الفترة الماضية، حيث أنه في يوم 27-يوليو-2025 سجلت مؤشرات السوق الرئيسية الأربعة (EGX30, EGX70, EGX100, EGX33) بالإضافة إلى رأس المال السوقي مستويات تاريخية غير مسبوقة مما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين وتعزيز جاذبية السوق المصري.

كما استعرض الشيخ جهود البورصة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين، حيث حققت البورصة المصرية زيادة ملحوظة في عدد العملاء الجدد خلال العامين الماضيين، مدفوعة بتوسيع استخدام تقنيات التسجيل الرقمي وتسهيل إجراءات فتح الحسابات، فضلًا عن حملات التوعية الاستثمارية المكثفة، مما أسهم في زيادة عمق السوق وزيادة حجم المشاركة الفردية والمؤسسية على حد سواء. وأضاف: في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي بلغ عدد المستثمرين الجدد من الأفراد نحو 123 ألف مقارنة بـ نحو 100 ألف في نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد رئيس البورصة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المبادرات الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين المصريين بالخارج، من خلال عدة أنشطة وفعاليات بالتعاون مع مختلف عناصر منظومة سوق المال ومكاتب التمثيل التجاري، بما يعزز من ربط المصريين في الخارج بسوق المال الوطني ويدعم مساعي الدولة لزيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعظيم الاستثمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.