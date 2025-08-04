الإثنين 04 أغسطس 2025
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خارج الحدود

"قسد" تشتبك مع قوات حكومية في 4 مواقع بحلب

قوات سوريا الديمقراطية،
قوات سوريا الديمقراطية، فيتو

 قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الإثنين، إنها اشتبكت مع فصائل تابعة للقوات الحكومة الجديدة في منطقة دير حافر بريف حلب.

وأوضحت أن القوات التابعة للحكومة نفذت هجمات على أربعة من مواقعها في المنطقة.

وأضافت "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، أن قواتها "استخدمت حقها في التصدي للهجوم،  وردت عليه بما يلزم دفاعًا عن مواقعها ومقاتليها".

 

الدفاع السورية وقوات سوريا يتبادلان الاتهامات

يأتي هذا بينما تبادلت  وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية الاتهامات بشأن هجوم في مدينة منبج بشمال البلاد، الأمر الذي يلقي بظلاله على اتفاق دمج تاريخي وقعه الطرفان في مارس.

 

وذكرت وكالة "سانا" أن وزارة الدفاع اتهمت قوات سوريا الديمقراطية بشن هجوم صاروخي على أحد مواقع الجيش في ريف المدينة، ما أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين. وقالت الوكالة إن الوزارة وصفت الهجوم بأنه  غير مسؤول  وأسبابه "مجهولة.

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