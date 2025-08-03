بالتنسيق مع السلطات التركية.. سوريا تلقي القبض على أخطر تجار المخدرات في المنطقة

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية، اليوم الأحد، القبض على أحد أخطر مهربي وتجار المخدرات في المنطقة بالتعاون مع أجهزة الأمن التركية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد.

تنسيق أمني سوري تركي يطيح بأخطر مهرب للمخدرات

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد "تمكنت فرقنا المختصة من القبض على المدعو عامر جديع الشيخ، المصنف كأحد أخطر المتورطين في شبكات تهريب المخدرات في سوريا والمنطقة، وذلك بعد متابعة دقيقة استمرت لأشهر من قِبل إدارة مكافحة المخدرات.

وأشار عيد إلى أن "المقبوض عليه كان يتنقل مستخدما هويات وجوازات مزوّرة، في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية". وبيّن أنه "بجهود استثنائية وتنسيق أمني عالي المستوى، تم تتبعه حتى استقر به المطاف في الأراضي التركية".

وأردف أنه "في إطار التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، قامت الجهات المختصة في تركيا بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سوريا".

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