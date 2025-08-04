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محافظ القاهرة يتفقد عددا من لجان انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد عدد من لجان انتخابات مجلس الشيوخ
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تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  عددًا من  اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث زار لجنة مدرسة الملك فهد بمدينة نصر، ولجنة مدرسة قصر الدوبارة بالقصر العيني، ولجنة مدرسة عابدين الثانوية بنات.

 

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وحرص محافظ القاهرة خلال جولته على التأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وخاصة توافر كراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من الشمس.

 

كما حرص المحافظ على تفقد محيط اللجان الانتخابية للتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.

كما أشاد محافظ القاهرة بمشاركة كافة الفئات في عملية الإقتراع خاصة المرأة والشباب وهو ما يدل على وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية فى رسم مستقبل بلادهم.

وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أى معوقات، مشيرًا إلى أن  غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى.

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