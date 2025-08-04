الإثنين 04 أغسطس 2025
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محافظ الإسماعيلية يوجه بتوفير سبل الراحة للمشاركين بانتخابات الشيوخ 2025 (صور)

تفقد اللواء أكرم
تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لجان الانتخابات

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قبل قليل من ظهر اليوم الإثنين، عدد من اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية.   

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

السيدات يتصدرن المشهد أمام اللجان بانتخابات الشيوخ في الإسماعيلية (صور)

 

توجيهات بتوفير سبل الراحة للناخبين 

ووجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة بضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين والتأكد من توافر كافة الخدمات باللجان الانتخابية.   

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد مقر لجنة مدرسة السادات الثانوية 

وشملت جولة محافظ الإسماعيلية، تفقد مقر لجنة مدرسة السادات الثانوية، وكذا لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية فتيات. 
 

 

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

انطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون  إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس،  وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

لجنة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية، فيتو
لجنة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية، فيتو
لجنة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية، فيتو
لجنة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية، فيتو

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ  428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

 

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويتسمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة  الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي  تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

 

ويجرى التصويت داخل  8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو  10 آلاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

 

 

وتجرى الانتخابات بمتابعة  18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

 

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات  اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة  لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة  لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة  تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

 

 

 

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