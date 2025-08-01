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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يوقع عقودًا إستراتيجية مع شركة "إنسيچن" الهولندية لدعم التحول الرقمي

وزير التعليم العالي،
وزير التعليم العالي، فيتو
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 قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة مقر شركة إنسيچن (Incision) العالمية في أمستردام بهولندا، حيث شهد توقيع سلسلة عقود إستراتيجية بين بنك المعرفة المصري والشركة، في إطار تعزيز الشراكات الدولية في مجال التعليم الطبي.

وأكد الوزير أنه من خلال هذه الشراكة، استفادت كليات الطب المصرية، وقطاع التعليم الطبي في مصر بشكل ملحوظ؛ حيث أُتيحت للكوادر الطبية والطلاب فرص متقدمة للوصول إلى أحدث الموارد التدريبية، إضافة إلى توحيد الإرشادات الجراحية، ورفع كفاءة الجراحين، وتعزيز التعليم المستمر (CPD) عبر مسارات رقمية متطورة، كما ساهم التعاون في دعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الصحية والتعليمية، مما يعزز مكانة مصر إقليميًا في مجال التعليم الطبي الجراحي الرقمي، وفتح آفاق جديدة لتطوير الأداء الطبي وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العالمية.

ومن جانبه، أكد ريتسارت فان مونتفرانز، الرئيس التنفيذي لشركة إنسجن، أن هذه الشراكة الإستراتيجية بين بنك المعرفة المصري وشركة إنسجن تمثل خطوة محورية نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر يجسد نموذجًا رائدًا في تعزيز جودة التعليم الطبي، وتطوير الكفاءات المهنية، وبناء منظومة صحية متكاملة تواكب المستقبل، وتُلبي أعلى معايير التميز العالمي.

وجاءت أبرز مخرجات الشراكة في تجديد منصة إنكشن الطبية بالشراكة مع بنك المعرفة، وتطوير المنصة الرقمية المتخصصة في التعليم الجراحي، وتزويدها بأحدث المحتويات التدريبية المعتمدة دوليًا، فضلًا عن دعم إنشاء إرشادات جراحية وطنية موحدة للمستشفيات الجامعية المصرية.

كما تم عقد شراكة مع الأكاديمية الطبية العسكرية، وتوفير برامج تدريبية جراحية معتمدة (CPD) للكوادر الطبية من خلال بنك المعرفة، بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية، وتصميم مسارات تدريبية رقمية متقدمة تستهدف رفع كفاءة الجراحين المصريين.

كما تهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل تطوير المنظومة الصحية الوطنية عبر منصات رقمية ذكية، وإنشاء نظام لتقييم الأداء الجراحي في المستشفيات الجامعية.

رافق الوزير خلال الزيارة، د. جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري،  الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، المهندس/ ماجد الصادق، الأمين العام لبنك المعرفة المصري، أستاذة علا لورانس، مستشار بنك المعرفة، الدكتور سامح سرور، المستشار الثقافي المصري ببرلين، أستاذ/محمود داوود، وأستاذ محمود حسين من بنك المعرفة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Incision الهولندية تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في تطوير حلول التعليم الطبي والجراحي، إذ توفر منصات رقمية متقدمة تتيح للأطباء والجراحين والمتدربين الوصول إلى محتوى تدريبي معتمد دوليًا، يشمل مقاطع فيديو تفاعلية، إرشادات جراحية مفصلة، ومحاكاة للعمليات الجراحية وفق أحدث المعايير العلمية، وتلعب Incision دورًا محوريًا في تحديث وتطوير مهارات الكوادر الطبية حول العالم عبر أدواتها الذكية التي تدعم التحول الرقمي في التعليم الطبي.
 

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