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رياضة

كرة السلة، منتخب السيدات يواجه جنوب السودان في ثمن نهائي البطولة الأفريقية

منتخب كرة السلة،
منتخب كرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، مواجهة قوية غدا الأربعاء، أمام منتخب جنوب السودان، في دور الـ16 من بطولة الأفروباسكت، المقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

وخسر المنتخب الوطني مواجهة الجولة الأولى أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة (63-75)، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب أنجولا، ويحتل وصافة ترتيب المجموعة الأولى.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من: عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.

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