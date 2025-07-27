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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة مصر وأنجولا في البطولة الأفريقية للسيدات

منتخب مصر في البطولة
منتخب مصر في البطولة الأفريقية، فيتو

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، مواجهة قوية اليوم منتخب أنجولا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الأفروباسكت، المقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

وخسر المنتخب الوطني مواجهة الجولة الأولى أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة (63-75).

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من، عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته كل من، كوت ديفوار  وأنجولا.

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