منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة يغادر للمشاركة في بطولة العالم 3×3

تغادر بعثة منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة، مطار القاهرة الدولي، غدا متجهة إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة 3×3 على الكراسى المتحركة، والتي تنطلق خلال الفترة من 29 يوليو الحالي حتى 4 أغسطس.

يرأس البعثة عادل شريف،عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة كراسى متحركة، ومدير البعثة المهندس عمرو صادق، المدير التنفيذى لاتحاد السلة على الكراسى المتحركة، كما تضم البعثة عددًا من أبرز اللاعبين في اللعبة وهم أشرف أبوزيد محمد عمار، وتوبة نجدى محمود عيسى، مجدي طلعت عبده عباس، محمد فرج جمعة عبد العزيز.

منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة يغادر للمشاركة في بطولة العالم

تأتي هذه المشاركة ضمن خطة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسى المتحركة برئاسة مى زين الدين، لدعم المنتخبات الوطنية، وتعزيز فرصهم في الظهور القوي بالمحافل الدولية، خاصة مع ازدياد الاهتمام العالمي برياضة كرة السلة على الكراسى المتحركة وتطورها بشكل كبير.

منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة يغادر للمشاركة في بطولة العالم

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة(أ) التي تضم منتخبات بريطانيا، ماليزيا، بولندا، كرواتيا.

منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة يغادر للمشاركة في بطولة العالم

وبدأ المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3x3 ، استعداداته للمشاركة فى بطولة العالم، تحت قيادة أيمن غنيم، المدير الفنى، وأحمد فاروق المدرب المساعد، من خلال دخوله في معسكر تدريبي مغلق داخل مجمع صالات حسن مصطفى الرياضي،وتضمن تدريبات، صباحية ومسائية فى صالتي حسن مصطفى، والشباب والرياضة فى أكتوبر.

ركز الجهاز الفنى خلالها على تحسين الجانب التكتيكي والبدني، باعتبار أن المنافسة ستكون قوية، لكن لجهاز لدية ثقة كبيرة في قدرة الفريق على تحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر.

منتخب مصر لكرة السلة يواصل انتصاراته في بطولة لبنان الودية بالفوز على سوريا

من ناحية أخرى، واصل المنتخب المصري لكرة السلة عروضه المميزة في بطولة لبنان الدولية الودية، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، والذي جاء على حساب منتخب سوريا بنتيجة 77-66، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

ويشارك الفراعنة في البطولة الودية ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية “الأفروباسكت”، والمقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في أنجولا.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق فوز صعب على نظيره الإيراني بنتيجة 60-59، ومن المقرر أن يواجه خلال المباريات المقبلة منتخبي الأردن ولبنان.

قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة

عمرو الجندي، أنس أسامة، يوسف شوشة، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، عمر طارق، أحمد أبو العلا، خالد عبد الناصر، ميدو طه، آدم موسى، إسماعيل مسعود، سيف سمير، أحمد ريحان، مهاب ياسر، وياسين نصر.

ويخوض منتخب مصر منافسات بطولة “الأفروباسكت” ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا، في مجموعة قوية تسعى مصر من خلالها لتحقيق نتائج إيجابية والتقدم نحو الأدوار النهائية.

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