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رياضة

أمطار غزيرة بمدينة دايجو الكورية قبل مباراة برشلونة (فيديو)

مدينة دايجو، فيتو
مدينة دايجو، فيتو

شهدت مدينة دايجو الكورية أمطارا غزيرة قبل مباراة  برشلونة الإسباني الودية أمام  فريق دايجو الكوري الجنوبي في ملعب الأخير، اليوم الإثنين، وهي المباراة الثالثة للفريق الكتالوني بجولته الآسيوية قبل انطلاق الموسم الجديد.

 

واستقبل الفريق عدد كبير من الجماهير الكورية.

 

موعد مباراة دايجو أمام برشلونة الودية 

وتقام مباراة دايجو ضد برشلونة الودية التحضيرية للموسم الجديد، اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، على استاد دايجو بكوريا الجنوبية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية ومصر، الثالثة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة دايجو وبرشلونة الودية 

حصلت شبكة DAZN على حقوق إذاعة مباراة دايجو وبرشلونة الودية 2025، كما تذاع المباراة عبر قناة برشلونة الرسمية على يوتيوب.

 

وعزز نادي برشلونة صفوفه هذا الصيف بضم حارس المرمى خوان جارسيا وماركوس راشفورد وروني باردجي.

وحقق برشلونة نجاحًا  كبيرا في الموسم الأول للمدرب هانز فليك، وتمكن المدرب الألماني من قيادة الفريق للتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، على حساب ريال مدريد.

ويخوض برشلونة مباراة اليوم قبل لقاء كومو في بطولة كأس خوان جامبر، التي يقيمها البلوجرانا بصورة سنوية، على ملعبه.

كان برشلونة قد تغلب على نظيره فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1 في أولى مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، ثم واجه سيول، وتغلب عليه بنتيجة 7-3، وسجل له روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال (هدفين)، فيران توريس (هدفين)، أندرياس كريستينسن وجافي.

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