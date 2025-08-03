موعد مباراة برشلونة ودايجو الودية والقنوات الناقلة

يستعد برشلونة الاسباني لمواجهة دايجو الكوري الجنوبي على ملعب الأخير، غدا الاثنين ضمن استعداد الفريقين للموسم الجديد 2025-2026.



موعد مباراة دايجو أمام برشلونة الودية

وتقام مباراة دايجو ضد برشلونة الودية التحضيرية للموسم الجديد، غدا الإثنين 4 أغسطس 2025، على استاد دايجو بكوريا الجنوبية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية ومصر، الثالثة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة دايجو وبرشلونة الودية

حصلت شبكة DAZN على حقوق إذاعة مباراة دايجو وبرشلونة الودية 2025.



تشكيل برشلونة المتوقع

جوان جارسيا

أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جول كوندي

فرينكي دي يونج - جافي - داني أولمو

ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا

وفاز نادي برشلونة تحت قيادة مدربه هانز فليك على فيسيل كوبي الياباني وسيول الكوري الجنوبي في أولى مباريات الفريق التحضيرية بالجولة الآسيوية.

مواعيد مباريات برشلونة في شهر أغسطس 2025

برشلونة × دايجو (ودية) – الإثنين 4 أغسطس، الساعة 2 ظهرًا (بتوقيت القاهرة والسعودية).

برشلونة × كومو (كأس خوان جامبر) – الأحد 10 أغسطس، الساعة 10 مساءً.

ريال مايوركا × برشلونة (الجولة الأولى من الليجا) – السبت 16 أغسطس، الساعة 8:30 مساءً.

ليفانتي × برشلونة (الجولة الثانية) – الأحد 23 أغسطس، الساعة 10 مساءً.

رايو فاليكانو × برشلونة (الجولة الثالثة) – الأحد 31 أغسطس، الساعة 10:30 مساءً.

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