ثنائي برشلونة يغادران المران الصباحي مبكرا استعدادا لودية دايجو الكوري

كشف تقارير صحفية أن الحصة التدريبية الصباحية لنادي برشلونة، اليوم الأحد، على ملاعب "مركز التدريب الوطني في باجو" بكوريا الجنوبية، شهدت مغادرة الثنائي إينيجو مارتينيز وفيرمين لوبيز للتدريبات مبكرًا، ما سيبعدهما عن المشاركة في المباراة الأخيرة للفريق ضمن جولته الآسيوية، أمام دايجو الكوري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مغادرة إينيجو مارتينيز جاءت بسبب شعوره بإجهاد عضلي، بينما تعرض فيرمين لكدمة خفيفة في الركبة، دون أن تكون هناك أي خطورة على حالتهما الصحية.

إجراء احترازي لتفادي أي مضاعفات

وقالت مصادر طبية بالنادي: إن الوضع لا يستدعي إصدار بيان رسمي من الجهاز الطبي، لأن اللاعبين غير مصنفين كحالات إصابة فعلية، بل أنه إجراء احترازي لتفادي أي مضاعفات، قد تعرقل انطلاقة الموسم الجديد.



وبالنسبة لإينيجو، ستكون هذه المباراة الثانية التي يغيب عنها خلال الجولة الآسيوية، بعدما غاب أيضًا عن مواجهة إف سي سيول.

ويأتي استبعاده بناءً على مؤشرات التعب التي رصدها الطاقم الطبي، والتي تشير إلى أن المشاركة في هذه الظروف، قد تعرضه لإصابة عضلية فعلية، وهو ما يسعى الجهاز الفني بقيادة هانز فليك لتجنبه.

من جهة أخرى، شهدت بداية مران اليوم زيارة رسمية من عمدة مدينة باجو الكورية، الذي التقط صورًا تذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني، في لفتة ترحيبية مميزة من السلطات المحلية.

ويستعد البلوجرانا حاليا لمواجهة دايجو، متذيل ترتيب الدوري الكوري، والهابط رسميًا للدرجة الثانية، غدًا الاثنين.

وستتوجه البعثة مباشرةً بعد اللقاء، في رحلة برية تستغرق 3 ساعات، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، ثم تنطلق إلى برشلونة على متن طائرة خاصة.

ويدخل برشلونة الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق ثلاثية محلية مميزة في الموسم الماضي، شملت الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، في بداية قوية لمسيرة فليك مع الفريق الكتالوني.

وبعد ختام المباريات التحضيرية، يبدأ برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا في الجولة الأولى يوم السبت 16 أغسطس، على أن يلتقي في الجولتين التاليتين مع ليفانتي ورايو فاليكانو تواليًا.

مواعيد مباريات برشلونة في شهر أغسطس 2025

برشلونة × دايجو (ودية) – الإثنين 4 أغسطس، الساعة 2 ظهرًا (بتوقيت القاهرة والسعودية).

برشلونة × كومو (كأس خوان جامبر) – الأحد 10 أغسطس، الساعة 10 مساءً.

ريال مايوركا × برشلونة (الجولة الأولى من الليجا) – السبت 16 أغسطس، الساعة 8:30 مساءً.

ليفانتي × برشلونة (الجولة الثانية) – الأحد 23 أغسطس، الساعة 10 مساءً.

رايو فاليكانو × برشلونة (الجولة الثالثة) – الأحد 31 أغسطس، الساعة 10:30 مساءً.

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