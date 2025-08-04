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رياضة

برشلونة يكشف موقفه من رحيل مدافع الفريق

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف نادي برشلونة، حول إمكانية رحيل لاعبه إريك جارسيا، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرتبط جارسيا بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026، ولم يتم تجديد عقده حتى الآن.

 

إريك جارسيا تنتظره فرصة جديدة 

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن إريك جارسيا سيجدد عقده مع البارسا حتى صيف 2030.

وشارك جارسيا مع برشلونة في 45 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وسجل 5 أهداف، بينها هدف في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وصنع 3 آخرين.

وأضافت الصحيفة، أن المدرب هانز فليك، لم يعد جارسيا بدقائق لعب مضمونة، لكنه أوضح للاعب، أن لديه فرصة كبيرة للمشاركة، إذا استمر على نفس مستواه الحالي.

ومع احتمالية رحيل هيكتور فورت، سيكون إريك جارسيا الخيار الأول لتعويض جوليس كوندي في مركز الظهير الأيمن، إلى جانب فرصه في اللعب كقلب دفاع.

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