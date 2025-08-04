أنا عند ربنا أحسن من ناس كتير، منة فضالي تكشف سر وحدتها وابتعادها عن الأصدقاء

كشفت الفنانة منة فضالي عن سر تواجدها وحدها بدون أصدقاء من الوسط الفني أو غيره، وتواجدها الدائم مع والدتها وكلابها فقط، حيث نصحت متابعيها بالابتعاد عن الأصدقاء، ومحاولة اختبارهم من خلال أفعالهم قبل الصداقة.

منة فضالي تنصح متابعيها بعدم الصداقة

وردت منة فضالي على منتقدى ملابسها، أو سفرها الدائم الذين يتساءلون عن مصدر أموالها، قائلة: " أنا راضيه والحمدلله ب اللي ربنا ادهولي"، وعن ملابسها قالت: "أنا عند ربنا أحسن من ناس كتير يمكن بعمل خير كتير من غير إعلان"

الفنانة منة فضالي، فيتو



ووجهت منة فضالي نصائح لمتابعيها، في تدوينة عبر حسابها بإنستجرام: "اوعى تصدق اللي تقولك صاحبتي وأختي وحببتي، أو صاحبي وأخويا وحبيبي إلا لو كان بالفعل، أصل الكلام ببلاش؛ لكن الأفعال محتاجه مجهود".

وعن رأي منة فضالي في الأموال: "الفلوس حلوة وكل حاجة بس مش كل حاجة الفلوس لأنها مش بتشتري الصحة والأهل، واللي ماتو وفارقونا… في حاجات كتير في حياتنا أهم من كل ده".

وعن الأصدقاء والأشقاء قالت منة فضالي: "صاحبك دراعك، حبيبي قرشي، وأخويا صحتي، ربنا ما يحوج حد لحد أبدًا".

منة فضالي: أنا عند ربنا أحسن من ناس كتير

وردًا على منتقديها قالت منة فضالي: "حتقولولي بتقولي الكلام ده ليه دلوقتي وانتي كل شويه في بلد ومنين فلوس والجو النيله ده.. أقولكم الحمد لله أنا اشتغلت كتير جدا جدا وده رصيدي يمكن حظي مش زي كل الناس بس أنا راضيه والحمدلله ب اللي ربنا ادهولي"

منة فضالي مع والدتها، فيتو



وتابعت منة فضالي “حتقولولي وانتي بتعرفي ربنا وانتي بتلبسي عريان.. أقولكم اه يمكن أنا عند ربنا أحسن من ناس كتير، يمكن بعمل خير كتير من غير إعلان، لأن اللي بيعمل خير مش لازم يقول دي حاجه بينك وبين ربنا بس، كفايه إني عمري ما أذيت حد في حياتي بالعكس أنا دايما بتأذي”.

وعن سر تواجد منة فضالي الدائم مع والدتها فقط، قالت: "اللي عاوزه أقوله محدش يعتمد على حد ولا يصدق حد ولا يثق في حد في الزمن ده النفوس وحشه أوي؛ علشان كده أنا دايما لوحدي أو مع أمي وكلابي وبس، لأن مفيش حد له أمان.. ربنا يحرس الجميع من شر نفوس الناس".





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