مسلسل سيد الناس الحلقة 23، منة فضالي تبدأ في تنفيذ خطة فتحية ونجل عمرو سعد يساومه على أمه

مسلسل سيد الناس حلقة 23 ، شهدت الحلقة 23 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد والذي يخوض به سباق رمضان 2025، أحداثا مشوقة.

مسلسل سيد الناس حلقة 23

وشهدت الحلقة، مساومة “أسر” نجل “الجارحي" عمرو سعد، حيث أنه أخبره بأنه سيعترف له من هي أمه في المقابل، أن يصالح “الجارحي” زوجته ووالده أسر ويرجعها للبيت، ويبذل الجارحي أقضي جهده لكي يصالح زوجته “امنة” ويقنعها أن تعود إلي منزلها من جديد ولكنه يفشل.

وتتوالى الأحداث، وينجح “الجارحي” في إيقاع “الجباس” في الفخ، حيث أن رجال الجارحي سيطرت علي منجم الذهب بأكمله، وبذلك فشلت خطة “الجباس”، حيث إنه كانت نيته أن يغدر بالجارحي “عمرو سعد”

وتستكمل الأحداث، وتبدأ منة فضالي في تنفيذ خطتها الخبيثة مع فتحية التي تريد قتل مجدي شقيق الجارحي، حيث أن فتحية طلبت من “سماح” أن تتحايل علي مجدي حتي تكسب قلبه وتستدرجه لها حتي تقوم قتحية بقتله

وكانت قد شهدت الحلقة 22 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد والذي يخوض به السباق الرمضاني لهذا العام أحداثا مثيرة.

مسلسل سيد الناس حلقة 22

وشهدت الحلقة اكتشاف عمرو سعد سر المفتاح الذي تركه له والده هو وأشقاؤه قبل وفاته وأتضح أنه مفتاح يفتح صندوق بداخله فلاشة تحمل مقطع فيديو لوالد الجارحي أبو العباس “عمرو سعد”، وتتوالي الأحداث، وأتضح أن والده كتب كل أملاكه للجارحي نجله.

وتستمر الأحداث، وتصدم “فتحية” إنجي المقدم امنة “ريم مصطفي” وتخبرها بأن مجدي شقيق زوجها “الجارحي” هو الذي قتل نجلهما أدهم الجارحي.

وشهدت الاحداث، وقوع أحمد زاهر “الجباس” في شر أعماله، حيث أنه اتفق مع أحد رجاله بالغدر بالجارحي ورجاله والاستيلاء علي الدهب الموجود في المنجم، ليتضح من الأساس أن رجل الجباس يتعاون مع الجارحي “عمرو سعد”.

وتنتهي الحلقة بمشهد مثير حيث إن أسر يخبر والده “الجارحي” بأنه يعلم من هي أمه، بعدما أخفي عنه والده الحقيقة طوال عمره.

مسلسل سيد الناس حلقة 21

مسلسل سيد الناس، وكانت الحلقة 21 من مسلسل سيد الناس بدأت بقيام عمرو سعد “الجارحي أبو العباس” بضرب أشقائه مجدي “أحمد فهيم” وعفيفي “أحمد رزق” بالإضافة إلى ضربه زوجة أبيه اعتماد، بسبب الضغط الذي يمر به بعد قتل نجله الجارحي.

وتتوالى الأحداث، وتظهر “فتحية” في الحارة وتقابل سماح الهواري “منة فضالي” خارج المنطقة وتطلب منها أن تستدرج مجدي شقيق الجارحي لكي تقتله وطلبت منها أن تفكر في الأمر، وفي مشهد أخر، تقوم نشوي مصطفي “شفعة الدباغ” بإقناع ابنتها “سماح” بأنها توافق علي كلام فتحية، لكي يخلو الجو معها مع الجارحي بعدما انفصلت زوجته امنة عنه بعد وفاة نجلهما أدهم الجارحي.

وتستمر الأحداث، ويقوم “فارق الجباس” بتخطيط خبيث لكي ينجح في الوقيعة بين الجارحي وأشقائه وخدع “مجدي” وقال له إن شقيقه الجارحي يريد أن يستحوذ علي دهب المنجم بمفردة، بينما جلس أيضا مع عفيفي وأخبره بأن شقيقه هو الذي قام بتحريض أحد المنتجين علي زوجته وكتب شرط جزائي 2 مليون دولار عليها

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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