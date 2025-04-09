صورة صادمة، منة فضالي تثير الجدل بأحدث ظهور لوالدتها

نشرت الفنانة منة فضالي صورة صادمة لوالدتها وطلبت من الجمهور معرفة سبب ما تعاني منه.

حيث كشفت «فضالي» عن أحدث ظهور لوالدتها وهى مصابة باحمرار شديد فى العين وتغير لونها.. وقالت: “أنا أمي صحيت لقت عنيها كده ممكن حد يقولي ده ايه ومش عاوزه تروح مستشفى”.

فى سياق آخر أعلنت الفنانة منة فضالي، مؤخرا، عن إصابتها بأزمة صحية شديدة خلال الفترة الحالية، حيث كتبت منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قالت خلاله:"بموت حرارتي 39، أخدت كل الأدوية مفيش فايدة وكحة جامدة جدًا"

الفنانة منة فضالي

ويبدو أن الفنانة منة فضالي قد أصيبت بمتحور فيروس كورونا الجديد، حيث إنها لم توضح تفاصيل أزمتها الصحية، إلا أنها اختصرت الأمر في إصابتها بالسعال وارتفاع درجة الحرارة.

حقيقة بتر ساق منة فضالي

ومن جانب آخر أثارت الفنانة منة فضالي قلق جمهورها، خلال الأيام الماضية، عقب تداول أنباء على عدد من صفحات موقع فيس بوك تزعم بتر ساقها.

وأكدت منة فضالي، أن أنباء بتر ساقها شائعةً لا أساس لها من الصحة، معبرة عن استيائها الشديد بسبب الصفحات المجهولة التي تروج أخبارا كاذبة.

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