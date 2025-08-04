تتضمن قائد الفريق والحارس، الجبلاية تعلن موعد تطبيق التعديلات الجديدة بقانون اللعبة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن بدء تطبيق تعديلات قانون كرة القدم لموسم 2025/ 2026 اعتبارًا من الجولة الأولى في جميع مسابقات الدوري المصري.

وأكد اتحاد الكرة أنه في إطار الالتزام بالتحديثات الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، يُعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن بدء تطبيق تعديلات قانون كرة القدم لموسم 2025/ 2026.

فيما تنطلق منافسات الدوري المصري للموسم الجديد 2025/2026، والمقام بمشاركة 21 فريقا يوم الجمعة المقبل بثلاث مواجهات.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر بيان رسمي على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه تقرر تأخير انطلاق مباريات الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس الجاري لمدة ساعة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر أغسطس.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

مواعيد مباريات الأسبوع الأول في الدوري المصري

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة ضد بيراميدز - 6 مساء - ستاد السلام

المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري - 9 مساء - ستاد السويس الجديد

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

السبت 9 أغسطس

المقاولون العرب ضد زد - 6 مساء - ستاد المقاولون العرب

سموحة ضد طلائع الجيش - 6 مساء - ستاد برج العرب

الإسماعيلي ضد بتروجيت - 9 مساء - ستاد الاسماعيلية

مودرن سبورت ضد الأهلي - 9 مساء - ستاد القاهرة

الأحد 10 أغسطس

كهربا الإسماعيلية ضد الجونة - 6 مساء - ستاد الإسماعيلية

فاركو ضد إنبي - 9 مساء - ستاد حرس الحدود

البنك الأهلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد القاهرة

وحصل فريق حرس الحدود على راحة من منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.