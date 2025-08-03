الأحد 03 أغسطس 2025
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رياضة

شاهد هدف محمد شريف أمام بتروجيت ضمن استعدادات انطلاق الدوري الممتاز

محمد شريف
محمد شريف

سجل محمد شريف هدف النادي الأهلي، الثاني أمام فريق بتروجيت، في المباراة الودية، التي تجمع الفريقين الآن، على ستاد السلام، ضمن استعداداتهم لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

ونشر حساب الأهلي الرسمي هدف محمد شريف وكتب: "محمد شريف والهدف الثاني".

ويتقدم النادي الأهلي على نظيره بتروجيت حتى الآن بهدفين مقابل هدف. 

وأعلن خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الذي يخوض ودية بتروجيت التي تقام على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

 

تشكيل الأهلي أمام بتروجيت

 جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

يلتقي الأهلي نظيره بتروجت وديا في التاسعة مساء اليوم على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق لانطلاقة الموسم الجديد. 

يذكر أن مباراتي الأهلي ومنتخب الشباب وأيضا الأهلي وبتروجيت لن تنقل تلفزيونيا بناء على طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو. 

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الأهلي النادي الأهلي الدوري الممتاز محمد شريف بتروجيت

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