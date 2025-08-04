تفاصيل وشروط فتح حساب جار جديد في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل الحساب الجاري الجديد في البنك.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن الشروط والتفاصيل في حساب بنك القاهرة الجاري تشمل ما يلي:



شروط فتح الحساب الجارى:

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري 3000 جنية مصري

رسوم فتح الحساب 120 جنية

مصاريف خدمة الحساب 85 جنية بيتم خصمها كل 3 اشهر

مصاريف كشف الحساب 120 جنية بيتم خصمها كل 3 اشهر

عموله تجاوز حد ادني للرصيد 75 جم شهريًا في حالة انخفاض رصيد الحساب عن 3000 خلال الشهر

المستندات المطلوبة



الأشخاص الطبيعيين:

شهادة ميلاد الرقم القومي للقُصر ( وقرار الوصاية اذا وجد )

مستند إثبات شخصية (الابد في بداية التعامل ان يكون بالرقم القومي اما اى تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن او البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط)

بالإضافة الى ايصال مرافق حديث بالعنوان الحالي (غاز- كهرباء - مياه- تليفون). م

و اذا كان العميل مولودا خارج جمهوريه مصر العربية يجب احضار شهادة ميلاد العميل

كشف بنك القاهرة عن عدد من الخدمات المجانية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت مظلة الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من ١ إلى ١٥ أغسطس.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن هناك باقة من المنتجات والخدمات المصرفية تشمل ما يلي:

‎1-فتح حسابات وفر بالجنية المصري أو بالدولار الأمريكي مجانا وبدون حد أدنى (بالرقم القومي فقط)

‎2-إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.

‎3-إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدما للعملاء الحاليين والجدد بالجنيه المصري فقط لا غير.

‎4-إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش للأفراد.

‎5-إصدار مجاني لخدمات الانترنت والموبايل البنكي.

يقدم بنك القاهرة العديد من الودائع للعملاء، حيث تشمل القائمة ودائع لأجل لمدة 3 أشهر ذات العائد الشهري بالجنيه.

المدة

3 شهور

كود المنتج 16

العائد

16.%

الحد الأدنى بالجنية المصري

10,000 جم

كشف بنك القاهرة عن قائمة الخدمات التي يقدمها عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه.

_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM

٢_ السحب النقدي والإيداع

٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان.

٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول

٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية.

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول إمكانية صرف الحوالة من ماكينات الصراف الآلي وهل جميع ماكينات ATM في فروع البنك والأماكن المختلفة تتيح ذلك.

وأوضح البنك أنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.

استقطاع العمولة في الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية

وكشف بنك القاهرة عن نسبة استقطاع العمولة في الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج والتي يتم صرفها للمستفيد نقدًا.

وقال بنك القاهرة إن النسبة المستقطعة بشباك الفرع تتم طبقًا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليا.

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