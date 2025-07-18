كيف تقترض عن طريق الودائع في البنك الزراعي

أوضح مسئولون البنك الزراعي أن هناك قائمة من المستندات المطلوبة في إتمام عملية الإقراض مقابل رهن الودائع.

وأشار مسؤولون البنك الزراعي أن هذه المستندات المطلوبة في فروع البنك الزراعي تشمل ما يلي:

المستندات المطلوبة:

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة.

دراسة جدوى للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية.

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني.

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

ومن جانب آخر تشمل تفاصيل قرض البنك الزراعي للفلاحين العديد من النقاط الأساسية والخطوات التي على أساسها يتم منح التمويل للراغبين من المزارعين.

وتضم قائمة هذه التفاصيل والمستندات في قرض البنك الزراعي للفلاحين ما يلي:

سعر العائد 5% للمحاصيل المدعمة.

يتم تحديد القيمة التسليفية بناء على مساحة الحيازة الزراعية ونوع المحصول المراد زراعته.

يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعتها.

فيما تضم الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض البنك الزراعي التالي:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة بطاقة الحيازة الزراعية / عقد الإيجار الموثق / في حالة الأرض حق الانتفاع إحضار ما يثبت ذلك.

بطاقة الخدمات الزراعية.

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل.

سلفة محصول الذرة

وفي سياق متصل، حدد البنك الزراعي سلفة محصول الذرة بقيمة ١٩٢٥٠ جنيهًا للفدان وبفائدة بسيطة 5%.

وقال البنك الزراعي: إن هناك عدة مستندات يجب استيفائها في فروع البنك لإتمام عملية التمويل.

الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومى.

صورة بطاقة الحيازة الزراعية.

بطاقة الخدمات الزراعية.

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل.

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