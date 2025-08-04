السيدات يتصدرن المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالقليوبية (صور)

تصدرت السيدات المشهد الانتخابي حيث توافد عدد من الناخبين، اليوم الإثنين، على لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في القليوبية، للإدلاء بأصواتهم.

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في القرى

وأنهت محافظة القليوبية، كافة الاستعدادات الخاصة ببدء انتخابات مجلس الشيوخ، والتي انطلقت اليوم الإثنين وتستمر حتى غدا الثلاثاء، حيث تم الانتهاء من تجهيز مقار الانتخابات بمختلف مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة القليوبية، وكذا التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقار لجان الانتخابات بالمحافظة.

تجهيز المقار الانتخابية

وأعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز المقار الانتخابية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية في حالة جاهزية تامة لضمان تنظيم العملية الانتخابية بشكل منضبط وآمن، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المقار الانتخابية وتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية، مع التركيز على تهيئة بيئة مناسبة تضمن راحة الناخبين والعاملين داخل اللجان.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم التنبيه على الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل على توفير بيئة انتخابية حضارية تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة وشفافية، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تعكس الوعي الوطني لدى أبناء المحافظة.

وأشار، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين المقار واللجان الانتخابية بشكل شامل، من خلال خطة أمنية محكمة تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات الانضباط والسلامة أثناء سير العملية الانتخابية.

وبدورها رفعت مديرية أمن القليوبية، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، واللواء خالد محمدي حكمدار أمن القليوبية، حالة الاستنفار القصوى، لتأمين سير إنتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 م، والاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، بخطة أمنية مُحكمة.

كما تم تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الإنتخابية للمساهمة فى توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفورى مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

ويبلغ إجمالي عدد اللجان الفرعية المنتشرة بقرى ومراكز ومدن المحافظة 367 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد من يحق لهم التصوت داخل تلك اللجان حوالي 3 ملايين و640 ألف ناخب وناخبة موزعين على قرى ومراكز ومدن المحافظة.

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الشيوخ بالقليوبية،فيتو

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الشيوخ بالقليوبية،فيتو

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الشيوخ بالقليوبية،فيتو

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الشيوخ بالقليوبية،فيتو

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الشيوخ بالقليوبية،فيتو

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