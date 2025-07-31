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رياضة

تقارير إسبانية: ميسي يجدد عقده مع إنتر ميامي لـ3 مواسم

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

 كشفت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم الخميس، عن تجديد ليونيل ميسي عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي لمدة 3 مواسم، وذلك بعد الوصول لاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة باستمرار خلال الموسم القادم.

تفاصيل اتفاق ميسي على تجديد عقده مع إنتر ميامي

ووفقا لما ذكره راديو كتالونيا الإسباني:" فإن ميسي سيجدد عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي لمدة 3 مواسم بصورة رسمية، مشيرا إلى أن التفاوض جاري في الوقت الحالي، لحسم استمراره ضمن صفوف الفريق حتي عام 2028 بصورة رسمية، والاستمرار مع النادي".

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالانتقال إلى مسابقة دوري روشن للمحترفين في الموسم المقبل، لكن اللاعب فضل البقاء في مسابقة الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي خلال الموسم الجديد.

وقدم ليونيل ميسي، مستويات كبيرة مع إنتر ميامي ببطولة كأس العالم للأندية في النسخة الماضية، وقاد الفريق للتواجد بالدور ربع النهائي من المسابقة.

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