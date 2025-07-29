تشاهد المباراة بعين الأسطورة، حقيقة خوض ميسي مباريات بكاميرا مثبتة على جسمه

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد حول خوض أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي المباريات بكاميرا مثبتة على جسمه.

كاميرا مثبتة على جسم ميسي

ووفقًا لصحيفة "لا كابيتال" الأرجنتينية سيخوض ميسي يوم 2 أغسطس المقبل مواجهة إنتر ميامي أمام فريق نيكاكسا المكسيكي، ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات، بكاميرا مُثبتة على جسده.

وسيتم بث ذلك مباشرة على تيك توك من أجل منح المشاهدين تجربة جديدة لمشاهدة المباريات بنفس رؤية ميسي في الملعب.

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