ميسي يهاجم رابطة الدوري الأمريكي لهذا السبب

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، انتقادات لرابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم بسبب إيقافه لمباراة واحدة.

وعاد ميسي إلى اللعب مع إنتر ميامي بعد أن قضى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، بسبب غيابه عن مباراة كل النجوم.

ميسي ينتقد رابطة الدوري الأمريكي

وقال النجم الأرجنتيني بعد تألقه في فوز إنتر ميامي 2-1 على أطلس ببطولة كأس الدوريات فجر اليوم، حيث صنع هدفين: "كلما لعبت مباريات أكثر وكلما دخلت في الإيقاع، كلما شعرت بتحسن بدني. مؤخرًا لم يسمحوا لي باللعب، وشعرت بذلك في الشوط الأول، لكن الأهم هو أننا فزنا".

وتابع: "الحقيقة هي أن الأمر كان صعبًا بسبب الحرارة ولأنني لم ألعب في الجولة السابقة.. على الرغم من أن الراحة تبدو أفضل، إلا أنها أسوأ بالنسبة لي لأنني أحتاج إلى المنافسة".

وفي أول مباراة بعد عودته من الإيقاف من قِبل رابطة الدوري الأمريكي، تمكن ميسي من قيادة فريقه إنتر ميامي للفوز في افتتاح كأس الدوريات، حيث قدّم النجم الأرجنتيني تمريرتين حاسمتين، إحداهما في الثواني الأخيرة من المباراة، لتمكن فريقه من تحقيق فوز مثير بنتيجة 2-1 على نادي أطلس المكسيكي، فجر اليوم الخميس، في افتتاح مشوار الفريق في البطولة.

وكانت هذه أول مباراة لميسي بعد عودته من الإيقاف لمباراة واحدة من قِبل رابطة الدوري الأمريكي، بسبب تخلفه، برفقة زميله جوردي ألبا، عن المشاركة في مباراة "كل النجوم".

وصنع ميسي هدف التقدم الأول الذي سجله تيلاسكو سيجوفيا في الدقيقة 58.

وتمكن ريفالدو لوزانو من إحراز هدف التعادل لأطلس في الدقيقة 82.

بينما خطف ميامي الانتصار في اللحظات القاتلة، عندما مرر ميسي في الدقيقة 96، كرة عرضية رائعة إلى مارسيلو ويجانت الذي سجل هدف الفوز، رغم أن الحكم ألغاه في البداية بداعي التسلل، قبل أن يتم تأكيده عبر تقنية VAR.

وواصل ميسي تألقه اللافت في يوليو، حيث أنهى الشهر بخمس تمريرات حاسمة إلى جانب ثمانية أهداف، ما منحه لقب أفضل لاعب في الشهر في الدوري الأمريكي، وأسهم في تحقيق إنتر ميامي سجلًا مميزًا بـ4 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة في مباريات الدوري.

وشهد الشوط الأول من مواجهة أطلس مستوى بدنيًّا مرتفعًا من كلا الفريقين، مع بضع فرص خطيرة، لكن دون أهداف.

وتألّق حارس إنتر ميامي روكو ريوس نوفو بتصديات حاسمة، أبرزها كانت أمام إدواردو أجيري، حين أبعد رأسية خطيرة على القائم البعيد بإنقاذ مذهل.

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