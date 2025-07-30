فى حفلهم الثانى، لمسة وفاء من أبناء بيت العود لاسم زياد رحبانى

في أمسية فنية ساحرة، أقام بيت العود العربي بالقاهرة تحت إشراف الموسيقار نصير شمة الحفل الثاني لطلابه المتفوقين لعام 2025، والذي نظمه صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة حيث شهدت قاعة طه حسين بمبنى لغات وترجمة تألق 12 عازف من المواهب الواعدة الذين قدموا باقة متنوعة من الألحان التراثية والمعاصرة.

وفى لمسة وفاء لاسم الموسيقار الراحل زياد رحبانى قدم المشاركون مختارات من مؤلفاته الشهيرة، وبآداء فريد نال الإعجاب والإستحسان احتفى العازفون بمعلمهم نصير شمة من خلال عزف مجموعة من اعماله منها لونجا فرح، فزا ذئاب الليل، بين النخيل إلى جانب مقطوعات جديدة تم وضعها خصيصًا لهذا الحفل وقدمت للمرة الأولى اضافة الى نخبة من الحان العظماء كان منها توتة لـ فريد الأطرش، افرح يا قلبي لـ رياض السنباطي وغيرها.

جمع الحفل بين الأصالة والإبداع وعكس تفوق الطلاب ومهارتهم العالية، مؤكدًا مكانة بيت العود كمنارة لنشر وتعليم آلة العود بإعتبارها أحد العناصر المميزة للموسيقى العربية.

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