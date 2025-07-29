الثلاثاء 29 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

التنمية الثقافية تستضيف حفل "موزاييك" لـ محمد شرارة الخميس

حفل محمد شرارة، فيتو
حفل محمد شرارة، فيتو

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحى، حفلًا بعنوان "موزاييك" لعازف الفيولينة محمد شرارة، وذلك يوم الموافق الخميس 31 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويتضمن برنامج حفل “موزاييك” تقديم مختارات من المؤلفات العربية والعالمية منها: "أوراق الخريف، أهواك، حلق بى إلى القمر، هذه الحفلة التنكرية، روميو وجولييت، يا له من عالم رائع، تيكو تيكو، الجميع يحب، نحن الإثنان فقط، ذكريات، نهر القمر، كلمة حلوة، الطقس العاصف، تانجو بور كلود، اللحظة الشرقية وغيرها.

العازف محمد شرارة

ومن الجدير بالذكر أن العازف محمد شرارة ينتمي لأسرة موسيقية عريقة فهو حفيد الموسيقار الراحل عطية شرارة ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة ووالدته عازفة البيانو إيمان سامي وكلاهما أستاذ في معهد الكونسرفتوار، بدأ حياته الفنية عازفًا للفيولينة ثم اتجه للقيادة عقب فترة تأهيل عبر ورش لفن القيادة الموسيقية في مصر وروسيا وسويسرا.

ويأتي هذا الحفل ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم الإبداعات الفنية والموسيقية للشباب، وإتاحة منصات للتعبير والإبداع، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي والموسيقى.

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مركز إبداع قبة الغوري قطاع صندوق التنمية قطاع صندوق التنمية الثقافية حمدي السطوحي موزاييك حفل “موزاييك” العازف محمد شرارة

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