الكأس الذهبية، المكسيك يحسم النهائي السادس أمام الولايات المتحدة

الكأس الذهبية 2025، حسم منتخب المكسيك نتيجة النهائي الثامن لبطولة الكأس الذهبية أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق المكسيك الفوز السادس في نهائي الكأس الذهبية أمم الولايات المتحدة مقابل فوزين فقط لأمريكا بالنهائي بعد نسخة 2025 التي أقيمت بالولايات المتحدة وكندا.

وتوج منتخب المكسيك بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بعد الفوز أمام الولايات المتحدة الأمريكية في النهائي 2-1.

تاريخ 8 نهائيات جمعت المكسيك والولايات المتحدة في الكأس الذهبية



وفازت المكسيك 6 مرات أمام الولايات المتحدة، أعوام 1993 (4-0) و1998 (1-0) و2009 (5-0) و2011 (4-2) و2019 (1-0) و2025 (2-1).

فيما فازت الولايات المتحدة علي المكسيك في نسختي 2007 بنتيجة 2-1 و2021 بنتيجة 1-0 بعد الاتجاه للوقت الإضافي.

وتعد نسخة 2025 التي توج بها المكسيك هي البطولة رقم 18 في تاريخ الكأس الذهبية التي إنطلقت عام 1991 وتوج بها الولايات المتحدة كأول بطل بعد الفوز أمام هندوراس بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

وأقيمت الكأس الذهبية 2025 في الولايات المتحدة وكندا بمشاركة منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) ومنتخب السعودية.

أهداف مباراة الولايات المتحدة والمكسيك

تقدم الولايات المتحدة بالهدف الأول عن طريق ريتشاردز بالدقيقة الرابعة ثم تعادل راؤول خيمينيز لمنتخب المكسيك بالدقيقة 27.

ونجح منتخب المكسيك في إحراز هدف الفوز بالشوط الثاني بالدقيقة 77 عن طريق إدسون ألفاريز.

وابتعد المكسيك بصدارة الأكثر تتويجا بلقب الكأس الذهبية بواقع 10 بطولات ويليه الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 7 ألقاب بعدما توج المنتخب المكسيكي بلقب نسخة 2025 علي حساب أقرب منافسيه.

السجل الذهبي لأبطال كأس الكونكاكاف الذهبية



المكسيك: 10 ألقاب أعوام 1993، 1996، 1998، 2003، 2009، 2011، 2015، 2019، 2023، 2025.

الولايات المتحدة: 7 ألقاب أعوام 1991، 2002، 2005، 2007، 2013، 2017، 2021

كندا: لقب واحد عام 2000

وحرص المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز على تكريم زميله السابق الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول خلال مباراة نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بين منتخبي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل بداية المباراة ارتدى خيمينيز قميصًا يحمل الرقم 20 واسم ديوجو جوتا، في خطوة رمزية لتخليد ذكرى زميله السابق، الذي وافته المنية مؤخرًا إثر حادث مأساوي.



كما حرص راؤول خيمينيز الاحتفال على طريقة صديقه جوتا بعد تسجيله هدف التعادل الأول في شباك الولايات المتحدة الأمريكية، كما رفع خيمينيز قميص خاص يحمل اسم جوتا ورقمه.

ولعب خيمينيز وجوتا معًا في صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، حيث شكّلا ثنائيًا هجوميًا بارزًا خلال موسمين، وترك الثنائي بصمة واضحة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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