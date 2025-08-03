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ثقافة وفنون

مسلسل آسر الحلقة 87، مقتل الخال رستم وطلاق حياة وراغب

الخال رستم، فيتو
الخال رستم، فيتو

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 87 حول تصاعد الأحداث بشكل درامي محتدم، حيث تبدأ المواجهة الكبرى بين الخال رُستم ورجاله وآسر وعزت وجابر ومن معهم ضد رجال كِنان. 

يتمكن الخال من إلحاق الهزيمة برجال كِنان، مجبرًا إياه على الهروب وترك جود تحت حراسة رجاله، وينجح الخال، بمساعدة آسر، في تحرير ابنته جود، لكن رصاصة غادرة تخترق بطنه أثناء تحرير ابنته، رغم ذلك يُكمل مهمته بإصرار حتى يضمن سلامتها.  

وتشعر جود بالصدمة الشديدة مما مرت به، خصوصًا بعد رؤيتها والدها وهو يصاب برصاصة غادرة، يحاول الخال التماسك أمامها، ثم يطلب من آسر مرافقته، فيذهبان معًا إلى حديقة قريبة بدلًا من المستشفى. 

هناك، يكشف الخال لآسر أنه لم يكن يرتدي سترة واقية، بل كان يحمل كتابًا لجلال الدين الرومي اخترقته رصاصتان، ربما أنقذ حياته مؤقتًا، ويتحدث إلى آسر بمحبة، ثم يُفارق الحياة بين ذراعيه. 

يشعر آسر بوجع الرحيل، ويقرر دفن الخال سرًا في مكان لا يعلمه أحد سوى جابر وعزت، ويطلب منهما عدم وضع اسمه على القبر. 

وعندما يكون في القبر منفردًا، ينهار باكيًا، معترفًا بأنه أصبح خائفًا ووحيدًا بعد رحيل الخال.  

ولاحقا خلال أحداث مسلسل آسر الحلقة 87 يطلب راغب لقاء حياة، ويُحاول إقناعها بأنه من انتصر وأن الخال قد مات وأنهما يمكنهما الرجوع معا كعائلة، لكنها تُفاجئه بورقة طلب الطلاق منه. 

يتواصل راغب مع كِنان، ويُعلن تمسكه بحياة، إلا أن كِنان يؤكد له أن حياة هي من اختارته، وأمام القاضي، يرفض راغب الطلاق، لكن حياة تكشف أسرارًا مدوية، أبرزها أن جاد ليس ابن راغب، وأن زواجها منه كان فقط لمنح ابنها اسمًا وغطاءً اجتماعيًا، لكنها لم تحبه يومًا. 

يُصدر القاضي حكم الطلاق، ويدخل راغب في نوبة غضب وانكسار، ويلتقي جاد لاحقًا بآسر، ويُخبره بحزنه بعد طلاق والديه، ويُعرب عن رغبته في الذهاب إلى أمين، والد مجد.

تصل حياة في تلك اللحظة، وتطلب من جاد أن يتركها مع آسر، فيُحاول آسر إقناعها بمساعدته في التخلص من كِنان ويضغط عليها بورقة شقيقتها ناي.

ويسلم الخال قبل وفاته إدارة صالات القمار إلى عزت، ويعين جابر مديرًا لها، كما يُكشف عن خطوبة جابر من لارا، ويتلقى عزت اتصالًا من راغب يُخبره بوجود اجتماع في أحد الفنادق برئاسة كِنان، فيذهب برفقة جابر إلى هناك. 

في تلك الأثناء، يكون كِنان قد اجتمع مع حياة في جناح خاص، ويطلب منها الزواج، فتوافق بشرط واضح، أن يُطلق كِنان سراح آسر، ويتركه حُرًا.

تفاصيل مسلسل آسر   

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.    

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.    

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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