أول تعليق من محمد عدلان بعد الانضمام إلى يد الزمالك

أكد محمد عدلان نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أنه حقق حلمه بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء بعد الانضمام رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، معربًا عن سعادته البالغة لارتداء قميص الفريق في الموسم الجديد.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في إتمام التعاقد مع الثنائي محمد عدلان وشقيقه عمر عدلان، لاعبي طلائع الجيش، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ماذا قال محمد عدلان بعد الانضمام إلى الزمالك

أضاف محمد عدلان في أول تصريحات عقب انتقاله لصفوف الزمالك "نجحت في تحقيق حلمي بالانتقال الى صفوف الزمالك واللعب بجوار النجوم الكبار والتاريخيين الذين يدافعون عن قميص النادي أمثال أحمد الأحمر وهنداوي".

أوضح نجم الزمالك الجديد "أشكر مجلس إدارة النادي على تمسكه بالتعاقد معه ومساعدتهم له لتحقيق حلمه بارتداء قميص الفارس الأبيض".

محمد عدلان: حققت حلمى بالانضمام لكوماندوز الزمالك

شدد عدلان "أتمنى تحقيق البطولات مع نادي الزمالك في الفترة القادمة وأن أساعد زملائى بالفريق في مواصلة ريادة اللعبة مصريا وعربيا وقاريا".

وقال محمد عدلان إنه جاهز للمشاركة في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد مشيرًا الى أنه سعيد بردود الفعل التي تلقاها في الساعات الماضية بعد توقيعه لصفوف الزمالك.

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