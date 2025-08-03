مدرب بروكسي: مصطفى شلبي أفضل من صفقات الزمالك الجديدة

أكد محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي، أن مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك السابق، أعلى فنيا من اللاعبين المتواجدين في مركزه في الوقت الحالي.

وقال حامد في تصريحات إذاعية: خلال مواجهة بروكسي والزمالك الودية، لم أر لاعبا يشبه مصطفى شلبي في إمكانياته.

وأضاف: مصطفى شلبي لاعب يمتلك إمكانيات هائلة، وأرى أنه أفضل من جميع الصفقات الجديدة لنادي الزمالك.

وتابع: “آدم كايد وعبد الحميد معالي لفتوا انتباهي خلال مباراة بروكسي والزمالك الودية، هناك مجموعة مميزة والكرة بدون منافسة من الاهلي والزمالك ملهاش طعم”.

وأكمل: “انظروا إلى صفقات الأهلي مقارنة بصفقات الزمالك، والمباريات الودية ليست مقياسا مقارنة بالمباريات الرسمية، وما زلنا بحاجة إلى مزيد الوقت، وهناك مجموعة مميزة من اللاعبين في الزمالك وفي لاعيبة مشيت أفضل من الموجودين ولكن أنا حزين على ما وصل إليه مستوى الزمالك”.

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