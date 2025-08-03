الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مخدرات وأسلحة نارية وتنفيذ 665 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الداخلية تبدأ تنفيذ خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ.. استعدادات غير مسبوقة وانتشار مكثف لفرق قتالية ومجموعات تدخل سريع.. وغرف عمليات مركزية على مدار الساعة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على علياء قمرون

 

الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة  بحوزة  3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"

كما تم ضبط قطعتى سلاح نارى بدون ترخيص وتنفيذ 665 حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية المتاجرين في المواد المخدرة المحكوم عليهم الهاربين الهاربين من تنفيذ الأحكام الأقراص المخدرة النيابة العامة حملة أمنية فى أسوان حكما قضائيا جلب مواد مخدرة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على علياء قمرون

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بسبب خلافات ميراث

القبض على البلوجر محمد عبد العاطي لنشره محتويات خادشة وإساءته استخدام مواقع التواصل

كيف تحولت جلسة استشارة قانونية إلى مسرح جريمة دموية؟.. نهاية صادمة لـ محام داخل مكتبه بالإسكندرية.. عمولة 800 ألف كلمة السر.. والمتهمة تكشف تفاصيل المخطط الشيطاني

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة مسلحة بالغربية

ضبط سيدة حاولت إتلاف سيارة نقل باستخدام سلاح أبيض عقب تداول فيديو بالشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق ميكروباص بحديدة على راكب في الغربية

ضبط عامل وزوجته تعديا بالضرب على سيدة بسبب خلافات على محل بالغربية

الأكثر قراءة

زغلول صيام: وسام أبوعلي يكشف المستور في الكرة المصرية! أمريكا ترفض قيده بسبب اللعب المالي النظيف.. وإحنا لا لعب مالي نظيف ولا حد بيسأل في حق الدولة!

فاروق جعفر يكشف حقيقة ما أثير عن تدهور الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

خلل بترتيب الأسئلة، أزمة نموذج (ج) تشعل الغضب بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

شاهد، هدف جراديشار في مباراة الأهلي ومنتخب الشباب

الأهلي يتقدم على منتخب الشباب بهدف في الشوط الأول وديا (صور)

قبل ساعات من إعلان الصفقة، الفلسطيني عدي الدباغ يحل 3 أزمات للزمالك

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام بتروجيت وديا

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الموز في المنام وعلاقته بقدوم الثروة والرزق الكثير

من قصص القرآن الكريم، هل الأسباط أبناء يعقوب وإخوة يوسف؟ وهل هم أنبياء؟

هل يجوز التيمم حال انقطاع المياه يومًا كاملًا؟ أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads