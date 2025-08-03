الداخلية تبدأ تنفيذ خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ.. استعدادات غير مسبوقة وانتشار مكثف لفرق قتالية ومجموعات تدخل سريع.. وغرف عمليات مركزية على مدار الساعة

بدأت وزارة الداخلية رسميًا في تنفيذ خطتها الأمنية الموسّعة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة تشمل نشر مجموعات قتالية مدربة، وقوات تدخل سريع، وفرق متخصصة لضمان أقصى درجات الأمان داخل وحول اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وينطلق، غدا الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، وسط استعدادات مكثفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

الوزارة ترفع درجة الاستعداد القصوى

وفي خطوة تعكس الجدية الكاملة في التعاطي مع هذا الحدث الوطني، رفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، حيث تم الدفع بعناصر شرطية مدعومة بأحدث التقنيات، وأجهزة المراقبة الذكية، إضافة إلى غرف عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري معها.

تأمين مقر اللجان الأنتخابية

ويأتي هذا التحرك الأمني في إطار استراتيجية متكاملة أقرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، تضمن تأمين العملية الانتخابية من كافة الجوانب، بدءًا من تأمين محيط اللجان، مرورًا بتسهيل وصول المواطنين، وانتهاءً بضمان انضباط المشهد العام بما يعكس صورة حضارية للعملية الديمقراطية.

وتشمل الخطة تأمين كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من نقل صناديق الاقتراع وتأمين لجان الفرز، إلى الانتشار الواسع في محيط المراكز الانتخابية، والمحاور الرئيسية، والطرق المؤدية إليها، مع الدفع بقوات الشرطة النسائية لتأمين السيدات، وتوفير الدعم للمواطنين من كبار السن وذوي الهمم داخل اللجان.

فرق الانتشار السريع، ومجموعات التدخل القتالي، تتولى مواقعها بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي، والأمن الوطني، لتأمين المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو التي شهدت سابقًا محاولات لتعطيل التصويت، مع التأكيد على السرعة والحسم في التعامل مع أي طارئ.

كما تم التشديد على القوات بضرورة مراعاة البُعد الإنساني، والحرص على التعامل الراقي مع المواطنين، وتقديم يد العون عند الحاجة، في إطار الالتزام الكامل بالقانون واحترام حقوق الإنسان، مع التأكيد على عدم السماح بأي محاولة للإخلال بالأمن أو التأثير على سير الانتخابات.

وتُعد هذه الاستعدادات جزءًا من رؤية شاملة تتبناها الدولة لضمان إجراء انتخابات شفافة وآمنة، تعكس إرادة الناخبين وتكفل حرية التصويت، وسط متابعة ميدانية لحظية من القيادات الأمنية في جميع المحافظات.

وزارة الداخلية بدورها، وجهت رسالة واضحة للمواطنين، دعت فيها إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والالتزام بالتعليمات، مؤكدة أن سلامة الوطن تبدأ من وعي مواطنيه، وأن نجاح العملية الانتخابية مسؤولية جماعية تتطلب اليقظة والتكاتف.

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