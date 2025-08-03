انتخابات مجلس الشيوخ، 437 قاضيًا للإشراف على اللجان الانتخابية بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية اليوم استعدادات مكثفة تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

قاد المستشار محمد رأفت حماد، رئيس محاكم شمال الزقازيق الابتدائية، والمستشار أسامة شمردل، رئيس محاكم جنوب الزقازيق الابتدائية، عملية التنظيم والاستقبال، بتكليف المستشار طارق عبد الحميد محمود، مساعد رئيس المحاكم، لاستقبال أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين للإشراف على العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس الشيوخ،فيتو

رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية

واستقبلت غرفة العمليات بالمحكمة 437 رئيس لجنة فرعية على مستوى شمال الزقازيق، مع توفير سبل الإعاشة والإقامة وتهيئة بيئة عمل مريحة على مدار الساعة، وسط تنظيم دقيق وإشراف مباشر لضمان نزاهة وشفافية العملية.

ويشارك في غرفة العمليات كل من:- رأفت بدير، الأمين العام لمحاكم شمال الزقازيق، وهشام صادق، الأمين العام لمحاكم جنوب الزقازيق الابتدائية، في متابعة دقيقة لسير العمل حتى ختام الانتخابات.

الشرقية تستعد لعرس الشيوخ.. تنظيم قضائي محكم واستقبال 437 قاضيًا للإشراف على اللجان،فيتو

رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية

أنهت محافظة الشرقية استعداداتها النهائية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

الشرقية تستعد لعرس الشيوخ.. تنظيم قضائي محكم واستقبال 437 قاضيًا للإشراف على اللجان،فيتو

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالمحافظة 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا تضم 844 لجنة فرعية على مستوى المراكز والمدن والقرى. وتشهد المنافسة على المقاعد الفردية صراعًا محتدمًا بين 24 مرشحًا يمثلون أحزاب مستقبل وطن، حماة وطن، الشعب الجمهوري، الوفد، المؤتمر، مصر الحديثة، الاتحاد، بجانب المستقلين، للفوز بسبعة مقاعد، فيما تحظى الشرقية بـ6 مقاعد على مستوى القائمة.

رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية

وأكد المحافظ المهندس حازم الأشموني رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية، مع تكثيف الجولات الميدانية لمراجعة جاهزية المقار الانتخابية ورفع كفاءة البنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات، مشددًا على التنسيق الكامل بين كافة الجهات الأمنية والصحية والخدمية لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورة.

الشرقية تستعد لعرس الشيوخ.. تنظيم قضائي محكم واستقبال 437 قاضيًا للإشراف على اللجان،فيتو

وشملت الاستعدادات تجهيز أماكن انتظار لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير أماكن مبيت لرؤساء اللجان، إلى جانب حملات نظافة ورفع إشغالات وصيانة أعمدة الإنارة وتمهيد الطرق حول اللجان.

الخطة الشاملة لتأمين الاستحقاق الدستوري

أعلن إسعاف الشرقية حالة الطوارئ القصوى، وتفعيل خطة انتشار موسعة تشمل:تمركز سيارات الإسعاف بمحيط اللجان والميادين الحيوية وفق خريطة جغرافية دقيق ورفع جاهزية الفرق للتعامل الفوري مع البلاغات ودعم كبار السن وذوي الهمم وتعزيز القدرات الفنية للمركبات والمعدات الطبية وتشغيل غرفة عمليات على مدار الساعة مرتبطة بغرفة طوارئ هيئة الإسعاف المصرية وإشراف ميداني مباشر لضمان سرعة التدخل وكفاءة الأداء.

وأكدت هيئة الإسعاف استمرار خدماتها المعتادة على مدار الساعة، داعية المواطنين للتواصل في الحالات الطارئة عبر الخط الساخن 123.

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