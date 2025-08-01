الجمعة 01 أغسطس 2025
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اقتصاد

هل يمكن تحويل المعاش على حساب توفير في البنك الزراعي؟

البنك الزراعي
البنك الزراعي

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول إمكانية تحويل المعاش من خلال فتح حساب توفير للعملاء.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن حساب المعاش يكون حسابًا جاريًّا للمعاشات، بينما حساب التوفير منفصل عنه.

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة للعملاء ومنها خدمات بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية.

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية ما يلي:

ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

وعلي جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مواعيد تقديم سلفة الطماطم للفلاحين من خلال البنك.

وأكد البنك الزراعي أن سلفة الطماطم متاحة على مدار العام دون التقيد بوقت محدد لها أو تقديمها خلال شهور محددة بل إنها متاحة على مدار 12 شهرًا.

وحدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية 

وفي ما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوي للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية.

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